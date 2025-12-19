Tras el vencimiento del mandato del actual titular, el diputado Máximo Kirchner, el Consejo del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires decidió que los afiliados peronistas bonaerenses concurrirán a las urnas el 15 de marzo de 2026 para elegir autoridades partidarias.

De no haber lista única, presumiblemente en un equilibrio entre el sector de Axel Kicillof y el más crítico, cercano a La Cámpora, habrá competencia el próximo año. La intención que mostraban los dirigentes que iban saliendo de la reunión se referían a una lista de unidad.

Cabe remarcar que también se elegirán además del presidente, consejeros, congresales y autoridades de los Consejos de cada municipio.

El partido queda a cargo del Congreso partidario, que preside Fernando Espinoza. Además se definió la Junta electoral (a cargo de Leonardo Nardini), ambos con mandato vigente hasta el 17 de marzo, con equilibrio entre sectores.

En la reunión de este viernes, celebrada en el partido de Malvinas Argentinas, también se recordó al recientemente fallecido exintendente de Berazategui, Juan José Mussi, y presenció la reunión el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, tras lo que fue la marcha de la central obrera contra la reforma laboral.

