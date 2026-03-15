El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires realiza este domingo sus elecciones internas para renovar autoridades. Con una lista de unidad para la conducción, el gobernador Axel Kicillof asumirá como nuevo presidente del espacio y sucederá al diputado nacional Máximo Kirchner.

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La renovación se da en medio de tensiones dentro del peronismo bonaerense, especialmente entre el sector que responde al mandatario provincial y el kirchnerismo más duro. Aunque la conducción partidaria se resolvió por consenso, habrá competencia en alrededor de 17 municipios donde no se logró acordar una lista única.

Kicillof reemplazará a Máximo Kirchner tras un proceso de negociaciones entre ambos sectores, en un contexto de reconfiguración del peronismo mientras el gobierno nacional de Javier Milei avanza con su gestión y proyecta su reelección. En paralelo, el liderazgo histórico de Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria, atraviesa una etapa de redefinición dentro del espacio.

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“Estoy muy contento. Se viene una nueva etapa, que es un imperativo. Ampliar afiliaciones, formación, preparación política y cuadros técnicos con una mirada federal”, expresó Kicillof en un reciente acto realizado en La Plata.

Dónde hay internas

Las listas vinculadas al kirchnerismo y las del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que impulsa Kicillof, competirán en distritos como Tres de Febrero, San Miguel, Morón, San Nicolás, San Antonio de Areco, Magdalena, Balcarce, Coronel Suárez, General Pueyrredón, Junín, Lincoln, Lobería, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Tornquist y Zárate.

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En el resto de los distritos bonaerenses se acordaron listas de unidad, lo que permitirá avanzar con la renovación de autoridades sin competencia interna.

Distritos bajo la lupa

Entre los municipios en disputa, algunos concentran especial atención política. En Morón, por ejemplo, la interna también refleja la pelea dentro de Nuevo Encuentro: el intendente Lucas Ghi respalda a Claudio Román, mientras que Martín Sabbatella apoya a la dirigente camporista Paula Majdanski. El resultado es observado como un anticipo del escenario político local hacia 2027.

Otro de los focos está en San Miguel, donde compiten sectores vinculados al oficialismo provincial. Por un lado Juanjo Castro cuenta con el respaldo del ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis, mientras que Santiago Fidanza responde al ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque.

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En tanto, en Mar del Plata —el distrito con mayor padrón entre los que tienen interna— la disputa enfrenta al sector cercano a la senadora provincial Fernanda Raverta, ligado al kirchnerismo, con una lista respaldada por el Movimiento Derecho al Futuro.

Cómo queda la conducción

La nueva conducción del PJ bonaerense tendrá a la vicegobernadora Verónica Magario y al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, como vicepresidentes.

La Secretaría General estará a cargo del diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Por su parte, Máximo Kirchner pasará a presidir el Congreso partidario, mientras que el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, continuará al frente de la Junta Electoral del partido.

Pese a la lista de unidad en la mayoría de los distritos, la interna entre el kicillofismo y La Cámpora sigue latente y varios dirigentes observan la jornada electoral como un anticipo de la disputa política que se proyecta hacia las elecciones de 2027.