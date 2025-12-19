El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires reunirá este viernes a su consejo partidario en el distrito de Malvinas Argentinas, en un encuentro clave para definir el proceso de renovación de autoridades, con la continuidad de Máximo Kirchner como presidente del partido puesta en duda.

El mandato del diputado nacional venció este jueves y el debate interno gira entre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de unidad o avanzar hacia una interna partidaria a comienzos de 2026.

La cita está prevista para 14.00 en el predio Casa Cultura y Arte de Malvinas Argentinas, donde confluirán los representantes de las distintas ramas del peronismo bonaerense y se pondrán sobre la mesa dos posturas que reflejan la tensión que atraviesa al espacio.

Desde el kirchnerismo impulsan un esquema de unidad, pero con la condición de garantizar su presencia en el cuerpo de apoderados partidarios y en la junta electoral, instancias clave para la definición de listas de cara a 2027. A cambio, ofrecen mantener la paz interna y no interferir en el armado político del gobernador Axel Kicillof durante todo 2026.

Del otro lado, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que promueve la figura del mandatario provincial, muestra una posición más heterogénea pero, en líneas generales, distinta a la propuesta cristinista. Estan dispuestos a competir en una interna partidaria a principios del año próximo.

En este contexto, un grupo de dirigentes del interior bonaerense referenciados en la vicegobernadora Verónica Magario difundió en los últimos días un comunicado en el que reclamaron elecciones internas a nivel provincial, junto con la depuración y apertura de padrones.

Con este escenario, el PJ bonaerense llega a su última reunión del año con el mandato de Kirchner vencido. Todo indica que este viernes se acordará una prórroga para el actual presidente, con el objetivo de evitar una eventual judicialización de la conducción partidaria, una alternativa que ningún sector desea.

La discusión también incluirá los plazos y la modalidad para convocar a la renovación de autoridades y si ese proceso debe realizarse en paralelo al recambio en la conducción de los PJ de los 135 distritos bonaerenses. La carta orgánica establece que las elecciones internas deben convocarse con 60 días de anticipación y publicarse al menos 55 días antes del acto electoral en un diario de circulación provincial.

En cuanto a los posibles nombres para sucederlo, Federico Otermín es uno de los dirigentes que suena con fuerza para disputar la conducción del PJ provincial si Kirchner decide no continuar. Otro nombre que comenzó asonar es el de la vicegobernadora Verónica Magario, quien ya trabaja en sumar apoyos de intendentes y dirigentes de distintos puntos del interior bonaerense.