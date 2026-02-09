El Partido Justicialista de 25 de Mayo se encamina a una instancia decisiva para su conducción local, luego de confirmarse que dos listas competirán por el Consejo de Distrito tras el cierre del período de presentaciones. La interna marcará el rumbo del peronismo veinticinqueño en los próximos años, con dos propuestas que expresan miradas distintas sobre la organización y la estrategia política del espacio.

Ads

Puede interesarte

Por un lado, la contienda presenta una alternativa centrada en la renovación generacional, encabezada por el joven militante Mateo Alexis Quattrini. Por el otro, se consolida una propuesta que apuesta a la experiencia de gestión y a la construcción de un frente opositor al actual gobierno municipal, liderada por el dirigente José Luis Canullán.

La lista que encabeza Quattrini fue la primera en oficializarse y se presentó formalmente en la histórica sede del PJ Nacional de la calle Matheu. El armado se define como una expresión de la militancia de base y busca “oxigenar” las estructuras partidarias locales. Cuenta con el respaldo de La Cámpora, Peronismo en Marcha y Principios y Valores, y se plantea como una propuesta amplia, plural e integradora, con el objetivo de fortalecer la doctrina peronista y ampliar la participación interna.

Ads

En tanto, la lista encabezada por José Luis Canullán fue presentada por el ex intendente y actual presidente del PJ local, Hernán Ralinqueo. Esta propuesta se posiciona como una continuidad del trabajo realizado durante los últimos dos períodos partidarios e integra a dirigentes con trayectoria, sectores gremiales y cuadros jóvenes. Sus impulsores la definen como una lista de unidad por consenso, que combina experiencia política con renovación, y que se planta como una oposición firme a la administración municipal encabezada por el binomio Egüen-Schillaci. Además, ratifica su alineamiento con la conducción provincial del peronismo, referenciada en Axel Kicillof y Verónica Magario.

Puede interesarte

Ads