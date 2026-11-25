“Hay un solo PRO. Tenemos miradas distintas, pero lo importante es dejar las diferencias de lado, estar juntos y fortalecer nuestro espacio”, dijo Pablo Petrecca en su alocución.

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Por su parte, el marplatense Guillermo Montenegro señaló: "Nuestra responsabilidad es construir el cambio en la provincia de Buenos Aires. Sabemos dónde estamos parados y lo que tenemos que hacer. En la Quinta ya lo hicimos en muchas campañas y lo vamos a volver a hacer: vamos a estar en cada lugar donde le podemos ganar al peronismo".

En tanto, el Intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, expresó: "Hay que hacer mucha fuerza para cambiar el color político de la Provincia. Pinamar es una ciudad que crece, y lo hace porque fortalecemos la salud, la seguridad y las escuelas. Eso es lo que queremos para todos los bonaerenses".

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El próximo cónclave será con las secciones Sexta, Séptima y Octava para culminar así los encuentros de coordinación.

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