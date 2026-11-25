El PRO bonaerense reunió a la dirigencia de la Quinta Sección Electoral
El titular del partido amarillo en Provincia, Cristian Ritondo, encabezó este martes el encuentro con la dirigencia de la Quinta Sección, junto al vicepresidente segundo del partido y presidente del bloque PRO en el Senado bonaerense, Pablo Petrecca, y los intendentes Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y Juan Ibarguren (Pinamar). También participación legisladores y concejales.
“Hay un solo PRO. Tenemos miradas distintas, pero lo importante es dejar las diferencias de lado, estar juntos y fortalecer nuestro espacio”, dijo Pablo Petrecca en su alocución.
Por su parte, el marplatense Guillermo Montenegro señaló: "Nuestra responsabilidad es construir el cambio en la provincia de Buenos Aires. Sabemos dónde estamos parados y lo que tenemos que hacer. En la Quinta ya lo hicimos en muchas campañas y lo vamos a volver a hacer: vamos a estar en cada lugar donde le podemos ganar al peronismo".
En tanto, el Intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, expresó: "Hay que hacer mucha fuerza para cambiar el color político de la Provincia. Pinamar es una ciudad que crece, y lo hace porque fortalecemos la salud, la seguridad y las escuelas. Eso es lo que queremos para todos los bonaerenses".
El próximo cónclave será con las secciones Sexta, Séptima y Octava para culminar así los encuentros de coordinación.
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