En una sesión caliente que terminó con la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares, la diputada nacional Romina del Plá protagonizó una de las intervenciones más duras contra el oficialismo, con críticas que mezclaron denuncias ambientales, sociales y políticas.

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Durante su discurso, la legisladora denunció que el Congreso fue “militarizado” para impedir la protesta social y aseguró que la norma se aprobó “sobre la base de limitar la participación popular”. En ese marco, habló de represión tanto en las inmediaciones del Parlamento como en provincias mineras.

Comparto mi intervención completa en la sesión por la modificación de la Ley de Glaciares 👇https://t.co/dbM39hNxZD — Romina Del Plá (@RominaDelPla) April 9, 2026

Del Plá también cuestionó el proceso de audiencias públicas, al que calificó de “fraudulento”, y sostuvo que se ignoró a miles de personas que se habían inscripto para participar. “Se burlaban de la gente, de las comunidades originarias. Son gente muy despreciable todos ustedes”, lanzó, visiblemente exaltada.

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En otro tramo, vinculó la situación económica con el debate legislativo y relató el mensaje de una persona que, tras perder su trabajo, pensaba en suicidarse. “Esta es la realidad del país”, remarcó, mientras acusó al Gobierno de favorecer a sectores privilegiados. En ese sentido, también apuntó contra el vocero presidencial Manuel Adorni, al ironizar sobre sus bienes: “Sigan con Adorni, que le brotan las propiedades”.

La diputada fue más allá y calificó el rumbo del Gobierno como “un asco”, al tiempo que advirtió sobre un alineamiento internacional que, según dijo, podría llevar al país “a una guerra que es una barbarie”. Además, respondió a quienes descalifican a los ambientalistas: “Los terraplanistas son ustedes”, retrucó.

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Sobre el cierre, Del Plá lanzó una advertencia política: “El pueblo trabajador les va a hacer pagar burla por burla, maltrato por maltrato”, y llamó a movilizarse contra lo que definió como un “régimen al servicio del saqueo”.

La reforma fue finalmente aprobada por 137 votos contra 113, en una sesión que expuso con fuerza la grieta en torno a la política minera y la protección ambiental en la Argentina.