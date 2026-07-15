En la previa de la semifinal del Mundial 2026, los hinchas de Inglaterra silbaron el himno nacional de Argentina en la ceremonia protocolar del encuentro.

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En un ida y vuelta entre los hinchas de ambos países, los argentinos también intentaron opacar el momento del himno inglés.

Pese al accionar de la hinchada inglesa, la silbatina pasó a un segundo plano con el emotivo canto de los jugadores de la Selección Argentina y sus hinchas en las tribunas en Atlanta.

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El momento de los cánticos nacionales fue una previa caliente. Mientras la clásica "God Save The King" sonó fue tapada por el canto de cancha "El que no salta es un inglés" que la entonaron los argentinos presentes en la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.

¡EL HIMNO INGLÉS EN ATLANTA!



Los 3 Leones van por la final del #MundialEnDSPORTS. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/p6t9r83ah4 — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

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