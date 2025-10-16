"El radicalismo bonaerense está en crisis": el duro diagnóstico del intendente de Trenque Lauquen
Francisco Recoulat advirtió sobre la falta de liderazgo en la UCR bonaerense. Atribuye el mal desempeño electoral a una crisis interna sin conducción definida. Pide una reorganización urgente para recuperar protagonismo.
El intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, lanzó una crítica contundente a la situación actual de la UCR bonaerense. En declaraciones al Grupo La Provincia, señaló que el partido atraviesa una “crisis institucional” que impide consolidar una alternativa política sólida en la provincia.
Recoulat atribuye esta crisis a la falta de una conducción definida tras la elección interna de mayo, la cual fue judicializada y aún no resuelta. Este vacío de liderazgo, según el jefe comunal, retrasó la posibilidad de construir una propuesta electoral fuerte y cohesionada.
El intendente también apuntó contra la dirigencia nacional del partido, señalando que la ausencia de un proyecto nacional claro dificulta la construcción de alternativas en las provincias. “Hace falta una dirigencia nacional que lidere y aglutine”, enfatizó Recoulat, quien considera que el radicalismo debe reorganizarse, debatir y adelantarse al futuro para ofrecer a la sociedad una opción distinta a lo que está en el Gobierno nacional y a lo que estuvo antes.
En cuanto a las elecciones provinciales del 7 de septiembre, Recoulat destacó que, a pesar de haberse conformado una alternativa con el frente “Somos Buenos Aires”, el tiempo fue insuficiente para que la sociedad conociera la propuesta. Además, señaló que la polarización nacional entre la administración de Javier Milei y el gobierno de Axel Kicillof “condicionó el voto local, limitando la visibilidad de los candidatos radicales”.
