Luis Abelardo Patti, exjefe comunal de Escobar y miembro de la Policía bonaerense durante la Dictadura y hasta entrada la democracia, vuelve a quedar en el centro de la escena judicial por un pedido que generó polémica.

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Su defensa solicitó que se le conceda el beneficio de salidas transitorias para poder trabajar en una panadería de Baigorrita, la localidad bonaerense donde nació y donde ejerció ese oficio durante varios años.

Patti, quien tiene hoy 74 años, cumple cuatro condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Desde 2017 permanece bajo arresto domiciliario en el barrio privado Septiembre, en Belén de Escobar.

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El planteo fue presentado por su abogada, María Laura Olea, ante el Tribunal Oral Federal N° 3 de San Martín. La solicitud contempla salidas semanales o quincenales para que Patti pueda concurrir a un establecimiento panadero de Baigorrita, una pequeña localidad del partido de General Viamonte.

La defensa sostiene que retomar esa actividad laboral podría contribuir a mejorar su estado de salud y favorecer su socialización. El pedido de la defensa no se limita a la panadería. La abogada también planteó la posibilidad de que Patti pueda trasladarse a una chacra ubicada en Olivera, partido de Luján, que pertenece a su suegro.

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En este caso, el argumento es que las visitas permitirían fortalecer los vínculos familiares y contribuir a la rehabilitación de una discapacidad visual que padece. La solicitud generó el rechazo de los querellantes en las causas por delitos de lesa humanidad.

Patti lleva más de 18 años detenido y acumula cuatro condenas a prisión perpetua por crímenes cometidos durante la última dictadura. Una de ellas fue dictada en 2018 por el secuestro y homicidio de Ricardo Giménez. La condena más reciente llegó en 2023, cuando el Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín lo encontró culpable por el homicidio del exdiputado nacional Diego Muñiz Barreto y el intento de homicidio de Juan José Fernández.

El excomisario y exintendente de Escobar permanece bajo arresto domiciliario desde 2017, luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular en 2010 y solicitar el traslado desde el penal de Ezeiza.