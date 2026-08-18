El riesgo país argentino se ubicó este martes en 494 puntos básicos y acumula una suba de casi 15% en agosto, según el índice elaborado por JP Morgan.

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El indicador había mostrado una tendencia bajista que lo había dejado a las puertas de perforar los 400 puntos. Sin embargo, ese recorrido se revirtió en las últimas semanas ante un clima financiero global más adverso, marcado por la incertidumbre que genera la prolongación de la guerra en Medio Oriente.

A nivel local, también influyen las dudas de los inversores frente al deterioro de algunos indicadores de empleo y salarios, que generan interrogantes sobre la continuidad del programa económico del Gobierno de Javier Milei.

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Según informó la agencia NA, otro factor que impacta sobre el indicador es el desempeño de los bonos de la deuda pública argentina, que acumulan bajas de hasta 4,3% durante agosto.

A esto se suma el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses. Los títulos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años superaron el 5% de rendimiento, un nivel de referencia para los mercados internacionales que contribuye a elevar el riesgo país de los mercados emergentes.

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El Gobierno había seguido con atención la baja del riesgo país, con la expectativa de que el descenso permitiera eventualmente avanzar hacia una nueva emisión de deuda en los mercados internacionales. El reciente repunte, sin embargo, vuelve a alejar ese escenario.