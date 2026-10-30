La Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Senado bonaerense aprobó proyectos vinculados con la protección de los derechos laborales y la preservación de la memoria histórica.

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Uno de ellos propone regular la instalación y utilización de cámaras de seguridad en los ámbitos laborales, tanto públicos como privados. La iniciativa recibió aprobación por unanimidad y busca proteger la privacidad y la dignidad de los trabajadores.

Entre sus principales puntos, establece que las cámaras deben utilizarse con fines de seguridad y prevención de riesgos. Además, prohíbe aplicar inteligencia artificial a las imágenes para realizar reconocimiento facial, evaluar el rendimiento laboral o controlar conductas individuales y grupales.

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Por unanimidad también se aprobó la creación del Archivo Provincial de la Memoria, que funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense. Tendrá entre sus funciones recopilar, digitalizar y conservar documentación sobre violaciones a los derechos humanos en las que haya estado comprometida la responsabilidad del Estado provincial.

Por otra parte, la comisión dio aprobación por mayoría a un proyecto de la senadora Roxana López (Fuerza Patria) que declara de interés legislativo al Archivo de la Memoria Trans. La iniciativa reconoce su trabajo en la recuperación y preservación de historias de vida de personas travestis y trans que fueron históricamente invisibilizadas.

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Durante el tratamiento, integrantes de la organización participaron de manera virtual y compartieron su experiencia en la conservación de ese patrimonio documental.

La reunión fue encabezada por la senadora Amira Curi (Fuerza Patria). Además, se aprobaron declaraciones vinculadas con el Banco Nacional de Datos Genéticos, el 50° aniversario del Apagón de Ledesma, el reconocimiento a víctimas del terrorismo de Estado y el repudio a las prisiones domiciliarias otorgadas a personas condenadas por delitos de lesa humanidad.