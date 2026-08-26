El Senado bonaerense comenzó a preparar el debate del paquete de proyectos que forman parte de la reforma política-electoral. La Comisión de Reforma Política, que conduce Malena Galmarini, mantuvo una reunión informativa en la que se analizaron los próximos pasos para avanzar con las iniciativas.

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Durante el encuentro, Galmarini informó sobre las reuniones que mantuvo con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y con el titular de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Torres.

Según explicó la senadora, tras el encuentro con Bianco se acordó que la secretaria General del Gobierno bonaerense, Agustina Vila, será el enlace político del Ejecutivo con la comisión para abordar los distintos temas vinculados a la reforma electoral.

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El objetivo planteado es que los proyectos puedan ser tratados durante este año, antes del próximo año electoral.

Galmarini también informó sobre su reunión con Torres y señaló la posibilidad de realizar un encuentro bicameral junto con la Comisión de Reforma Política de la Cámara de Diputados.

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Los proyectos que buscan tratar

De manera posterior, la comisión solicitó formalmente el giro de los expedientes que integran el paquete de reforma electoral.

Entre ellos se encuentran los proyectos referidos a:

Boleta Única de Papel .

. PASO .

. Reforma de la Ley de Partidos Políticos .

. Cronograma electoral .

. Régimen electoral .

. Reelección de intendentes y legisladores.

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La intención de la comisión es concentrar el tratamiento de estas iniciativas y avanzar con su discusión antes del inicio del año electoral.

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La reunión contó con la participación presencial y remota de legisladores de Fuerza Patria, PRO, UCR, Hechos, La Libertad Avanza y Unión y Libertad.