La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado bonaerense avanzó con una serie de proyectos vinculados a la protección ambiental, la gestión de residuos y la regulación de vehículos y motovehículos.

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Durante una nueva reunión, el cuerpo dio despacho a una iniciativa de la senadora Sabrina Bastida (Fuerza Patria) que propone modificar la Ley 13.592 de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. El proyecto busca incorporar el criterio socioambiental en las políticas públicas vinculadas al tratamiento y gestión de los residuos.

Otro de los expedientes aprobados propone declarar Paisaje Protegido de Interés Provincial al área de la Sierra La Peregrina y su zona periserrana, en el partido de General Pueyrredón. La iniciativa pertenece a la senadora Fernanda Raverta (Fuerza Patria) y se encuadra en la Ley 12.704.

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También obtuvo despacho positivo un proyecto de la senadora María Emilia Subiza (Hechos) para regular los sistemas de escape antirreglamentarios, adulterados, libres y no homologados utilizados en vehículos y motovehículos.

🏛️ Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable



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La comisión también avaló una iniciativa proveniente de la Cámara de Diputados que establece el 24 de septiembre como Día de la Concientización de las Castraciones o Esterilizaciones Quirúrgicas de Perros y Gatos.

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Por otra parte, recibieron el visto bueno dos declaraciones impulsadas por la senadora Laura Clark (Fuerza Patria). Una propone declarar de Interés Legislativo la iniciativa “Ruta Verde” y, en particular, la “Autopista Papa Francisco”.

La segunda expresa beneplácito por el otorgamiento del premio “Raúl Ringuelet al mejor trabajo limnológico 2023-2025” a un artículo científico del laboratorio de limnología.

Los expedientes que recibieron despacho continuarán ahora con el tratamiento correspondiente en el Senado bonaerense.