En la primera sesión ordinaria del año, el Senado de la provincia de Buenos Aires retomó su actividad legislativa con una agenda amplia, aunque sin definiciones sobre uno de los debates que atraviesa al sistema educativo: la regulación del uso de celulares en las escuelas secundarias.

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Si bien el tema forma parte de distintos proyectos que están presentados en la Legislatura bonaerense, no tuvo tratamiento con dictamen ni votación en el recinto durante la última sesión, por lo que no se registraron avances concretos en esa instancia.

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La discusión gira en torno a cómo ordenar el uso de dispositivos móviles en el aula, con posiciones diferenciadas entre los bloques políticos. En líneas generales, conviven dos enfoques: por un lado, iniciativas que promueven permitir el uso de celulares únicamente con fines pedagógicos y bajo supervisión docente; por el otro, propuestas que plantean mayores restricciones durante el horario de clase.

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Entre los proyectos que integran el debate en la Legislatura bonaerense se encuentran iniciativas del senador Carlos Kikuchi (Unión y Libertad), que propone restringir el uso de celulares en el aula con excepciones para usos pedagógicos, y propuestas vinculadas a la regulación del uso de dispositivos en clave educativa impulsadas desde distintos bloques. En ese marco, también aparecen presentaciones como las del senador Emmanuel González Santalla (Unión por la Patria), orientadas a habilitar el uso de celulares con fines pedagógicos y dentro de lineamientos institucionales, y proyectos del espacio libertario dialoguista, entre ellos el de Martín Rozas, que propone ordenar su utilización en secundaria bajo autorización docente.

En ese marco, el debate continúa abierto en comisiones, sin fecha de resolución legislativa y con posiciones aún en construcción dentro de la Cámara alta bonaerense.

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Mientras tanto, el tema se mantiene como uno de los ejes recurrentes en la discusión educativa provincial, en línea con la creciente presencia de dispositivos digitales en las aulas y las distintas posturas sobre su impacto en el aprendizaje.