En la primera sesión ordinaria del año, el Senado bonaerense dejó una postal política llamativa: la oposición terminó votando junto al peronismo para rechazar el proyecto del Gobierno nacional que busca modificar el Régimen de Zona Fría.

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La iniciativa en cuestión fue una declaración de repudio al proyecto impulsado por el Ejecutivo de Javier Milei, que propone recortar subsidios en las tarifas de gas y que, de avanzar, tendría impacto en 95 municipios de la provincia de Buenos Aires.

El texto fue presentado por la senadora de Unión por la Patria Fernanda Raverta y obtuvo apoyo mayoritario en el recinto, con un dato político fuerte: salvo La Libertad Avanza, todos los bloques acompañaron el rechazo.

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Entre ellos se destacaron senadores del PRO, la UCR y el espacio Hechos, que terminaron alineándose con el oficialismo bonaerense en la votación.

No a la eliminación de la Zona Fría



Con este modelo el ajuste es siempre para las familias argentinas



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Intervención completa

👉🏼https://t.co/2xJw33z9VP pic.twitter.com/rPjRG3Kxgp — Fernanda Raverta (@FerRaverta) June 24, 2026

La decisión dejó una imagen poco habitual en la Cámara alta provincial, donde legisladores opositores como Guillermo Montenegro (PRO), Alex Campbell y otros referentes del espacio acompañaron la postura impulsada por el peronismo, marcando un rechazo común al intento de recorte del régimen de Zona Fría.

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El apoyo transversal quedó expuesto en la votación nominal solicitada en el recinto, que buscó dejar registro individual de cada posicionamiento. Allí se confirmó que el único bloque en contra del repudio fue el de La Libertad Avanza.

El debate se dio en torno al impacto que tendría la reforma en ciudades del sur bonaerense y la costa atlántica, especialmente en pleno invierno. Desde el peronismo remarcaron que el régimen es clave para amortiguar el costo de la calefacción en zonas de bajas temperaturas.

“En el capítulo uno eliminan la Zona Fría y en el capítulo dos les condonan una deuda multimillonaria a las empresas energéticas. Entonces no se trata de que nos ajustemos todos. Se ajustan siempre los mismos”, planteó la autora del proyecto, Fernanda Raverta.

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La senadora marplatense también advirtió sobre el impacto en su distrito y sostuvo que existe “un particular ensañamiento con Mar del Plata”, ciudad que depende en gran medida del esquema de tarifas diferenciales.

Desde la oposición que acompañó el repudio no hubo discursos de ruptura con el oficialismo nacional en todos los casos, pero sí un gesto político concreto: el rechazo a la eliminación del régimen tal como fue planteado por el Gobierno.

En paralelo, el gobernador Axel Kicillof también se sumó a las críticas contra la iniciativa. Desde Bahía Blanca, otra de las ciudades alcanzadas por Zona Fría, cuestionó el proyecto nacional y afirmó: “Es difícil comprender cómo el Gobierno no tiene ni siquiera un termómetro”.

El mandatario bonaerense calificó la medida como “absurda” y advirtió que su impacto se sentirá con fuerza durante el invierno.