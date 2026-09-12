El senador bonaerense Fernando Coronel salió al cruce de Javier Milei luego de que el Presidente compartiera en redes sociales dos fotos de un shopping con gran cantidad de personas y las utilizara para ironizar sobre la situación del consumo.

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Milei acompañó las imágenes con un breve mensaje en el que apuntó contra quienes hablan de una caída del consumo: “La crisis de consumo deprimido más loca de todo el mundo... la diferencia entre leer a Borges y entender a Borges se hace evidente... CIAO!”.

Presidente @JMilei, lo que ocurre en un shopping un fin de semana no es un indicador económico.



Para saber cómo viven los argentinos existen datos de salarios, consumo, ventas, morosidad de las familias y poder adquisitivo.



Sacar conclusiones sobre 47 millones de personas,… https://t.co/XpAjnqW3mW — Fernando Coronel (@fernand_coronel) September 12, 2026

A partir de esa publicación, Coronel respondió directamente al mandatario y cuestionó que la presencia de personas comprando en un centro comercial pueda tomarse como una muestra de la situación económica general.

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“Presidente, lo que ocurre en un shopping un fin de semana no es un indicador económico”, planteó el senador bonaerense.

En esa línea, sostuvo que para conocer cómo atraviesan los argentinos la situación económica es necesario observar otros indicadores. “Para saber cómo viven los argentinos existen datos de salarios, consumo, ventas, morosidad de las familias y poder adquisitivo”, enumeró.

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Coronel también cuestionó la posibilidad de sacar conclusiones sobre la situación del conjunto de la población a partir de imágenes puntuales. “Sacar conclusiones sobre 47 millones de personas, mirando fotos, es negar la realidad”, afirmó.

El cruce se produjo en medio de la discusión política y económica sobre la evolución del consumo y el poder adquisitivo, con interpretaciones contrapuestas sobre la situación de los hogares argentinos.