"El terror nunca pueden ser el arma para imponer ideas", dijo Bullrich y en redes no la perdonaron: "Vos eras montonera"
El mensaje de la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza en medio del 24 de marzo generó un fuerte revuelo en redes, donde usuarios la recordaron por su pasado político y la acusaron de haber participado de actos armados. Los comentarios más duros citan el debate presidencial de 2023, cuando Javier Milei la llamó “montonera tirabombas”.
A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, publica un mensaje en su cuenta de X:
“Hay algo que no se negocia: la violencia y el terror nunca pueden ser el arma para imponer ideas”.
Bullrich agrega: “La democracia y la República son la base sobre la que se construye todo. Defenderlas es una obligación”. La declaración coincide con el video institucional difundido por el Gobierno Nacional que pide conocer “la historia completa” de aquel período.
Reacciones en redes
El mensaje genera fuertes comentarios en X. Entre los más destacados:
- @lilifontan: “Usted fue unas de las que sembró el terror y la violencia, no? Querían voltear un gobierno constitucional. Los que lo vivimos sabemos la realidad de lo que pasó. Punto por punto. Cómo empezó y quienes fueron responsables.”
- @icardo8: “Bien ambigua la puta que te parió. Condená el terrorismo de Estado.”
- @florfreijoo: “De piedra tenés la cara, Patricia.”
- @EnriqueAntonac1: “Hace 50 años vos eras montonera. Las vueltas de tus vidas son como una calesita sin sortija. Te pasaste varios pueblos.”
- @candela4140: “Habló la que reprime viejos y periodistas.”
- @SMuises: “Vos no sos la que manda a reprimir y gasear a los jubilados? No sos la que intentó volarle la cabeza a Pablo Grillo? La que gaseó a una niña? La que detiene personas por protestar? Y la que tiraba bombas en jardines de infantes?”
- @pedrovissio: “Pero si la que ponía bombas en jardines de infantes, eras vos. Fuente: presidente Javier Milei.”
Entre los comentarios también hay apoyos, como el de @AdolfoLede55881: “Gracias Pato. La mejor Senadora Nacional de la Nación 🇦🇷🟣💪🫶”.
El debate presidencial que volvió a circular
El recuerdo de ese episodio se conecta con la campaña presidencial de 2023, cuando en un debate Javier Milei acusó a Bullrich de ser “montonera” y de haber “puesto bombas en jardines de infantes”, vinculándola con acciones violentas de los años setenta. Milei incluso la calificó de “montonera tirabombas”, generando un fuerte cruce público.
Bullrich respondió negando categóricamente las acusaciones y presentó denuncias penales por calumnias e injurias, asegurando que los hechos eran falsos y que nunca participó de actos armados. Pese a las escandalosas declaraciones, pocos días después, todo quedó en el olvido luego de que ambos sellaran una alianza para enfrentar al kirchnernismo.
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