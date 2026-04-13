El servicio del Tren de la Costa -que une las estaciones Avenida Maipú en el partido de Vicente López con Delta, en el distrito de Tigre- estará interrumpido durante 21 días, entre este lunes 13 de abril y el domingo 3 de mayo inclusive.

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La razón es el avance de la construcción de un aliviador de desagües pluviales en la cuenca Alto Perú que lleva adelante el municipio de San Isidro, según precisó la empresa estatal Trenes Argentinos.

Durante esta etapa de la obra, la comuna tiene que efectuar el cruce de los conductos por debajo del tendido de vías a la altura del paso a nivel de Treinta y Tres Orientales, en inmediaciones de la estación Punta Chica.

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Adicionalmente, mientras dure el proceso, estará restringido el paso peatonal y vehicular en ese cruce y será necesario el corte total de energía del tendido eléctrico de la línea ferroviaria. Las alternativas para los transeúntes y automóviles serán por las calles Juan Crisol y Presidente Uriburu.

El Aliviador Alto Perú es un proyecto hidráulico para prevenir inundaciones y mejorar el drenaje pluvial en distintos barrios de San Isidro. Los trabajos buscan reducir los efectos de los excedentes de lluvias intensas, a partir de la ampliación del sistema de desagüe. La duración de las tareas estará sujeta a la progresión de la intervención.

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