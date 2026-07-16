La victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 no logró apagar la polémica que se desató en la previa por la decisión de impedir el ingreso de banderas y otros símbolos alusivos a las Islas Malvinas al estadio. Tras el triunfo albiceleste, una nueva voz de la política bonaerense salió a cuestionar al Gobierno nacional.

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Se trata de la diputada provincial Silvina Nardini (Unión por la Patria), quien apuntó contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, por haber considerado al mapa de Malvinas como un contenido de carácter político dentro de las restricciones dispuestas para el encuentro disputado en Atlanta.

La legisladora sostuvo que esa postura implica desconocer un reclamo histórico de soberanía y cuestionó el mensaje que, a su entender, transmite el Gobierno nacional sobre la causa Malvinas.

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En declaraciones radiales, Nardini rechazó que la simbología de las islas pueda interpretarse como una provocación y afirmó que se trata de una causa que trasciende las diferencias partidarias y forma parte de la identidad nacional.

Además, vinculó las declaraciones de Monteoliva con la postura del presidente Javier Milei respecto de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, y consideró que existe un cambio de enfoque en la política exterior vinculada al reclamo argentino por la soberanía de las islas.

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Las Malvinas no son una provocación: son argentinas. Ayer, hoy y siempre. pic.twitter.com/zgV4tCyYgO — Silvina Nardini (@SilviNardini) July 14, 2026

La diputada también comparó la controversia con períodos de proscripción política en el país y cuestionó el concepto de libertad que impulsa la administración nacional, al sostener que "no se aplica cuando se trata de defender la soberanía nacional".

Otra crítica desde la Legislatura bonaerense

Las declaraciones de Nardini se suman a las que había realizado, antes del partido, el senador bonaerense Fernando Coronel, quien repudió las expresiones de Monteoliva sobre el "mapita de Malvinas".

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"Señora, el 'mapita' de Malvinas que menciona es parte del mapa de la Argentina", había expresado el legislador del Frente Grande en sus redes sociales, al rechazar que la representación de las islas fuera considerada un mensaje político.

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La controversia comenzó luego de que Monteoliva explicara que, en base a las disposiciones de la FIFA para el operativo de seguridad del encuentro entre Argentina e Inglaterra, no se permitiría el ingreso con banderas, carteles o camisetas que hicieran referencia al conflicto del Atlántico Sur por ser considerados expresiones de contenido político.

Con el triunfo argentino ya consumado y el pase a la final asegurado, el debate lejos estuvo de cerrarse: las críticas desde la Legislatura bonaerense continúan y mantienen viva la discusión sobre el tratamiento de la causa Malvinas en eventos deportivos internacionales.