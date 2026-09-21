El Vaticano confirmó este lunes la agenda oficial del papa León XIV durante su visita a la Argentina, que se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. El cronograma incluye dos actividades en territorio bonaerense: una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en Almirante Brown, y una misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján.

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La hoja de ruta fue difundida luego de la visita de una delegación de la Santa Sede que recorrió semanas atrás los distintos lugares incluidos en el itinerario y mantuvo reuniones con autoridades para definir cuestiones vinculadas a la organización y la seguridad.

Cuándo estará León XIV en Claypole y Luján

La primera actividad del Papa en la Provincia será el lunes 9 de noviembre a las 9:15, cuando visite el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

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Durante su paso por la institución, León XIV mantendrá un encuentro con el personal y con las personas asistidas por el establecimiento, dedicado a la atención integral de personas con discapacidad.

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Al día siguiente, el pontífice viajará a Córdoba y regresará por la tarde a Buenos Aires. El martes por la noche encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

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La segunda actividad bonaerense será el miércoles 11 de noviembre a las 10:00, cuando León XIV celebre una misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

La celebración en Luján será una de las últimas actividades del Papa en la Argentina. Luego se trasladará al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde a las 13:30 tendrá lugar la ceremonia de despedida. A las 14:00 partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira latinoamericana.

La agenda del Papa en Argentina, día por día

Domingo 8 de noviembre

León XIV llegará a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Uruguay. Tras la recepción oficial, visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

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A las 17:20 será recibido en la Casa Rosada y, media hora después, mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. A las 18:30 participará de una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre

A las 9:15, León XIV llegará a Claypole para visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione.

Luego regresará a la Ciudad de Buenos Aires. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. Por la tarde participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y de una reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas.

La jornada finalizará con la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y una cena con los obispos.

Martes 10 de noviembre

El Papa viajará a Córdoba, donde a las 10:00 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Por la tarde mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

A las 16:55 emprenderá el regreso a Buenos Aires y, por la noche, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

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Miércoles 11 de noviembre

En su última jornada en el país, León XIV visitará a las 8:00 el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

A las 10:00 llegará a Luján, donde celebrará la misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

La despedida oficial será a las 13:30 en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Media hora después, el Papa partirá rumbo a Lima.

La visita de León XIV tendrá así una importante presencia en la provincia de Buenos Aires, con actividades tanto en el conurbano, a través de su paso por Claypole, como en Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica del país.