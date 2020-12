La semana pasada, el delegado del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos regional San Nicolás, Mario Roda, dialogó con LaNoticia1.com y se refirió al paro de portuarios. Explicó los alcances del reclamo, llamó a "nacionalizar la marina mercante" y hasta se postuló para llevar adelante el proyecto "de una forma honesta y transparente". Confesó su apoyo al Gobierno nacional pero reveló una interna del sector con el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Tampoco ahorró calificativos para el "Caballo" Suárez, a quien acusó de negociar armado y castigar a los que no pensaban como él.

Las declaraciones de Roda revelaron una feroz interna dentro del SOMU y una serie de conflictos que el gremio se disputa principalmente en los pequeños puertos de la zona del Delta del Paraná. Este martes el que salió a responderle fue el ex Secretario Adjunto del Sindicato, Carlos Milanesi, vocero y mano derecha del "Caballo" Suárez, que en declaraciones a LaNoticia1.com disparó munición gruesa contra el titular de la delegación regional San Nicolás. En ese sentido, dijo que el delegado "fue puesto por Macri" y lo describió como "un maleducado que está denunciado por apretar gente".

"Yo soy compañero del Omar Suárez y fui integrante de la comisión del gremio durante más de 25 años. En 2016 el macrismo decidió terminar con el buen momento que estaba atravesando el trabajador marítimo e intervino la organización. A partir de ese momento, comenzaron a devastarel gremio. Los trabajadores pasaron de cobrar buenos sueldos y tener jubilaciones de 98 mil pesos a percibir salarios de pobreza", repasó Milanesi, quien aseguró que "el Gobierno de Mauricio Macri quiso apropiarse de todo el capital que el Caballo Suárez había dejado en la mutual para utilizarlo en su campaña".

"Este muchacho Mario Roda es un maleducado, ahora están denunciándolo porque aprieta a la gente. Habla de que va a ser dirigente y no se puede representar ni a él mismo. Esta persona ni siquiera conduce el gremio, apenas es delegado. Nunca fue nada. Además es responsable de las empresas den empleo en negro a los trabajadores", fustigó Milanesi, que continuando con su teoría subrayó: "La intervención del gremio fue para empobrecer a los trabajadores y que no tengan derecho a nada. Y eso fue lo que vino hacer el macrismo junto con estos personajes puestos a dedo por Triaca".

En otro pasaje de la entrevista, el vocero del "Caballo" Suárez mencionó que el extitular del SOMU "lleva 51 meses y una semana con la pulsera electrónica". "El gremio marítimo pide a gritos el regreso de Omar Suárez, por cómo era el gremio cuando estaba él y por como está el gremio ahora, donde se perdieron 7 mil puestos de trabajo". Además vaticinó una "paliza" de su compañero en las elecciones del año que viene: "Si Macri con 180 causas fue presidente, Omar que no está condenado puede volver tranquilamente. Igual, como saben que gana, van a intentar voltearlo para que no llegue".

Por otra parte, Milanesi también rechazó el paradigma de la corrupción sindical en los puertos, donde se desarrollan negocios paralelos manejados por personas que pertenecieron al sindicato. "Nuestra organización no para los puertos. Hay reclamos salariales por el cual puede haber algúna quita de colaboración. Pero parar los puertos nuestra organización no hace eso", se defendió. Y agregó: Yo estoy en contra de la corrupción y si Omar Suárez hubiera hecho todo lo que dicen hizo, yo siendo cercano a él hoy tendria una casa y un auto cero kilómetro. Y no lo tengo".

Suárez, histórico secretario general del SOMU, comenzó a dirigir el gremio en 1989 y estuvo hasta septiembre de 2016 cuando fue detenido. Está procesado por los delitos de asociación ilícita y entorpecimiento de las vías navegables que pedirle dinero a los barcos que querían ingresar a los puertos a través de una fundación y de una empresa vinculadas al gremio. Milanesi rechaza todas las acusaciones que hoy el "Caballo" afronta ante la Justicia y aseguró que su conducción en la organización "nada tiene que ver con eso": "Yo estuve junto a él 23 años y nunca vi nada".

En el punto más álgido de la entrevista, Milanesi recibió la pregunta más caliente: ¿Cómo llegaron a estar de los dos lados del mostrador? Porque por un lado desde el gremio dicen estar junto al trabajador pero por otro lado, son ustedes mismos los empresarios que manejan todos los negocios periféricos de los puertos. De inmediato, el histórico dirigente del sindicato se despegó del planteo y enfatizó en su argumento más recurrido: "Yo nunca me compré una casa, tengo un coche del 2012. Los dirigentes solo somos representantes". "Jamás hicimos espurios", insistió.

Por último, Milanesi apuntó contra la senadora Gladys González, a quien demandó por 38 millones de pesos. "Ella es la mano derecha de Macri con quien pagaron la campaña y además tiene fueros, no puede ir presa. Ella declaraba que teníamos armas. Y yo jamás nunca tuve arma ni culata. ¿Para que voy a tener culata? ¿Para que me cuide la miseria?", expresó. Por último, disparó: "Gladys González, que es licenciada pero yo la llamo Doctora, es bonita y se expresa muy bien. Pero miente. Me acusa de enriquecimiento ilícito y lo úncio que tengo yo es miseria lícita".