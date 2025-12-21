Un informe del CONICET y del Gobierno de la provincia de Buenos Aires reveló que el voto de las personas migrantes no modifica de manera sustancial el escenario electoral, sino que tiende a consolidar las fuerzas políticas predominantes en cada distrito del territorio bonaerense.

Ads

El estudio, titulado “Razones del voto migrante”, analizó los resultados de las elecciones provinciales del 7 de septiembre en 38 municipios del interior y el conurbano, comparando el comportamiento electoral de la población extranjera con el del electorado nacido en Argentina. La investigación fue realizada por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS-CONICET) en el marco de un convenio con la Subsecretaría de Políticas Poblacionales del Ministerio de Gobierno.

Uno de los ejes centrales del trabajo es que el voto migrante no se explica únicamente por la condición de extranjero, sino por variables sociales y territoriales compartidas con el resto de la población.

Ads

“Las experiencias, expectativas, problemas y demandas de las personas extranjeras se asemejan a las de los ciudadanos nacionales de su misma condición social”, señala el informe coordinado por el investigador del CONICET Federico Rodrigo.

En municipios del interior bonaerense, donde la vida comunitaria y los vínculos laborales suelen ser más estrechos, el estudio observa que las personas migrantes tienden a acompañar las opciones políticas que ya cuentan con mayor respaldo local, integrándose a la lógica electoral del distrito.

Ads

No hay voto disruptivo

El análisis concluye que el electorado migrante no actúa como un factor de cambio abrupto, sino que se suma a las mayorías existentes y reproduce la polarización entre los principales espacios políticos.

Según el trabajo, lejos de alterar los resultados, el voto de extranjeros confirma las tendencias nacionales y provinciales, reforzando a las fuerzas dominantes en cada municipio. Entre los principales hallazgos se destacan:

No genera cambios drásticos en los resultados electorales.

Acompaña y fortalece a los oficialismos y mayorías locales.

Se integra a la polarización política existente.

Refuerza la idea de los migrantes como parte del entramado social y político bonaerense.

El peso de las políticas municipales

Otro punto clave del informe es el rol que cumplen los gobiernos locales en la participación electoral migrante. En los municipios donde existen áreas específicas de trabajo con comunidades migrantes, se registran mayores niveles de participación y un respaldo más estable a las gestiones locales.

Ads

El estudio subraya que la participación política migrante depende menos del origen nacional y más de la inserción territorial, lo que explica por qué distritos con perfiles demográficos similares pueden mostrar comportamientos electorales diferentes.

Particularidades nacionales

Si bien el comportamiento general del voto migrante se asemeja al del electorado nativo, el informe reconoce casos específicos, como el de las personas migrantes venezolanas, cuya experiencia política previa podría influir en una mayor distancia con opciones asociadas a los gobiernos de su país de origen.

Un insumo clave para el análisis electoral bonaerense

La investigación forma parte del trabajo del Observatorio de Políticas Poblacionales y Migratorias de la Provincia y aporta una mirada relevante para comprender las dinámicas electorales en el interior bonaerense, donde la escala municipal resulta determinante.