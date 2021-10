El candidato a diputado nacional Facundo Manes, de Juntos, fue el orador principal en el acto de la Unión Cívica Radical bonaerense que recordó el acto de lanzamiento campaña de Raúl Alfonsín en el estadio Ferro en 1983.

"La Argentina necesita un cambio radical, este partido es una fuerza viva, de miles de personas que tiene nuevamente la audacia y el coraje de pensar en grande", dijo Manes, ante un microestado con militantes y la cúpula del partido que recientemente cumplió 130 años.

Y agregó: "Los que me preguntan si los radicales gobernamos bien, miremos a la Mendoza de Rodolfo Suárez y Alfredo Cornejo, al gobierno de Morales en Jujuy y de Gustavo Valdes en Corrientes, a los casi 600 intendentes que tiene el radicalismo en el país. Nacimos de una revolución, hoy venimos a proponer otra revolución, que nos va a sacar del pozo. Esta es la del progreso, que llamamos Revolución del conocimiento".

Antes habló Maximiliano Abad, diputado provincial y presidente del Comité UCR de la provincia, quien avisó: “El radicalismo está llamado a buscar el liderazgo de la coalición y la presidencia de la Nación”.

También hablaron su número dos, la intendenta de General Arenales y candidata a legisladora por la cuarta sección, Érica Revilla y el presidente de la Juventud Radical, Manuel Cisneros.

"El mundo cambió y nosotros tenemos que cambiar, necesitamos un nuevo radicalismo. El primer deber es empezar en casa, los partidos políticos no tienen derecho a existir para siempre, si no se reforman y no son flexibles", subrayó el neurocientífico, número 3 en la lista de candidatos de la provincia.

Y remarcó que "necesitamos un radicalismo que debe ampliarse en lugar de cerrarse, que no expulse sino incluya". "Tenemos que saber que con este nuevo radicalismo tampoco va a alcanzar, ningún partido alcanzará para hacer la revolución que venimos a proponer", indicó.