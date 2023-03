"Si hay un candidato de Juntos por el Cambio que garantice más un cambio, voy a aconsejar a los votantes", sostuvo en declaraciones televisivas Mauricio Macri, dejando en claro que tendrá preponderancia en el armado política a pesar de no ser candidato.

Y añadió: "Mi vínculo con los argentinos me obliga a decirles lo que veo bien y lo que veo mal. Lo que voy a hacer es ayudar a nuestros dirigentes a traer la mejor propuesta posible, pero si hay cosas que no me gustan las voy a plantear".

"Tengo que hacer un ejercicio de tratar de ser lo más objetivo posible. Si voy a dar un consejo a nuestros votantes, es que estén seguros. Esto es lo que me propongo y para eso hay unos meses por delante", completó.