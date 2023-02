El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que en el Frente de Todos (FdT) "nadie" le dijo que no se puede presentar a la reelección en los próximos comicios y remarcó que el candidato del oficialismo surgirá de una PASO.

"A mí nadie me dijo si me puedo presentar o no (a la reelección). Mi mayor problema no es que vuelva a ser Presidente, mi problema es que algún canalla que manejó la Argentina no vuelva", remarcó en diálogo con radio Urbana Play.

Asimismo, el jefe de Estado reivindicó las PASO como mecanismo para dirimir las candidaturas al asegurar que hay que dejar "que la gente opine". En ese contexto, llamó a "profundizar la democracia", respetando esa instancia.

En otro orden, sobre la mesa política que convocó para los próximos días, Fernández adelantó que será una instancia que tendrá el objetivo de "discutir cómo se van a resolver las internas del FdT y cómo funcionarían las PASO".