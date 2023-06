Este miércoles, se conoció que cuatro secretarios del gabinete de Julio Zamora, presentaron su renuncia indeclinable a sus respectivos cargos. Las dimisiones se produjeron luego de que advirtieron que sus nombres figuran en tres espacios diferentes que promueven la reelección del mandatario tigrense.

Se trata del secretario de Hacienda, Aníbal Mastroianni; su par de Protección Ciudadana, Pedro Ridosz; el subsecretario de Redes Urbanas, Alberto Vegnaduzzi; y el propio hermano del Jefe Comunal, a cargo de la secretaría de Gobierno y la de Protección Ciudadana, Mario Alberto Zamora.

El familiar directo del mandatario municipal, alegó “razones de índole estrictamente personal” para presentar su dimisión. Al mismo tiempo, agradeció “la confianza dispensada” para asumir funciones en la nota de renuncia dirigida a su hermano.



El escándalo se desató luego de que este sábado, el intendente se presentara como precandidato en tres listas diferentes, de cara a las PASO del próximo 13 de agosto. Así, Zamora inscribió su lista bajo tres fuerzas políticas diferentes: Agrupación Vecinal Tigre Comunidad de Vida, que fue creada por él mismo; Acción Comunal, una fuerza política fundada por el ex intendente de la localidad, Ricardo Ubieto; y Unión por la Patria.

Cabe mencionar que en el caso de la lista que encabeza su antecesor en el Municipio, Sergio Massa, como precandidato a la presidencia de la Nación, Zamora eligió excluirlo y se presentó con boleta corta. En este espacio competirá en la interna con la esposa del ministro de Economía, Malena Malgarini quien actualmente preside el directorio de Agua y Saneamiento Argentinos (AYSA).

Según precisó el jefe comunal tigrense tomó la decisión como “un salvaguarda a los efectos de que si me dejan sin lista o producen alguna arbitrariedad que no me permita unir mi boleta a la del Gobernador, tengo la posibilidad de optar por otro partido”.