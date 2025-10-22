Axel Kicillof visitó General Pinto junto al intendente interno, Fernando Rodríguez, y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera. La jornada incluyó encuentros con la comunidad en el Centro de Jubilados y Pensionados "Valerio Caraballo", una recorrida por las obras de viviendas en la "Quinta de Delisio" y una visita al Taller Protegido de Producción (TPP).

“Yo creo que si Javier Milei se tomara el trabajo de conocer el interior, de conocer el trabajo que se hace en cada institución no predicaría lo de destruir el Estado”, aseguró el gobernador durante la recorrida.

Y añadió: "El gobierno no se va a poder hacer mas el distraído cuando el 26 de octubre le díganos que sin jubilados no hay país, sin campo no hay país y sin industria no hay país". "Nosotros estamos pidiendo este domingo ponerle un freno a este gobierno, que Milei no gobierne encerrado ni gobierne otro país sino para las provincias argentinas", sentenció.

Por su lado, Alexis Guerrera recalcó que el gobernador “está completando hoy la quinta vuelta a la Provincia” y que "tiene la sensibilidad de saber y creer que el Estado no puede retirarse frente a la insensibilidad del gobierno nacional".

Guerrera: "Nuestras personas con capacidades diferentes están siendo las mas discriminadas por este gobierno nacional".

"Hay que sortear este mal momento donde algunos gobiernan creyéndose los topos del Estado que viene a destruirlo. Sin Estado no hay salud en los distritos, ni educación, ni centros integrales de protección ni centro de Jubilados. Hay que seguir defendiendo un Estado presente con un Gobernador como Axel que se preocupa y ocupa”, aseguró. “Necesitamos nuevamente de su compromiso este domingo. La garantía de la presencia del Estado en votar a Fuerza Patria”, concluyó.

Kicillof en Carlos Tejedor

El gobernador Kicillof recorrió junto a la intendenta de Carlos Tejedor, María Celia Gianini, los avances de las obras de construcción de 35 viviendas y, en el marco del programa Puentes, del primer centro universitario del distrito.

A partir de una inversión de $1.078 millones, las 35 casas se construyen frente al nuevo Parque Lineal de la ciudad. En tanto, acompañadas por la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, las autoridades recorrieron también el loteo del barrio Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que permitirá generar 82 terrenos para viviendas.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Estamos haciendo un gran esfuerzo para sostener la construcción de viviendas mientras Javier Milei paralizó la construcción de 16.000 casas en la provincia de Buenos Aires”. “El Presidente pone como excusa que no hay plata, pero es mentira: para sostener el dólar y promover la especulación financiera siempre tiene recursos”, agregó.

Asimismo, Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, visitaron la obra en construcción del Centro Universitario de Carlos Tejedor, donde tras una inversión de $250 millones, se dictarán carreras del programa Puentes y se ampliará la oferta educativa del nivel superior. Además, junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, recorrieron el proyecto en marcha para la nueva Casa de la Provincia, que brindará una atención más eficiente al centralizar los trámites y prestaciones del Estado bonaerense.

“Agradecemos contar con un Gobierno provincial que no solo está atento a las necesidades de los pueblos del interior, sino también que los recorre y trae políticas que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, manifestó Gianini.