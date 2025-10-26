Elecciones 2025: cómo completar correctamente la boleta única de papel
Marcar la boleta única de papel de manera correcta es fundamental para que el voto sea válido. Te explicamos paso a paso cómo hacerlo y qué evitar.
A continuación, una guía rápida para saber cómo votar correctamente y evitar errores:
Paso a paso para votar
- Recibir la boleta
El presidente de mesa te entregará una sola hoja con todos los candidatos y partidos agrupados por categoría.
- Elegir tus opciones
Marcá con una cruz, tilde o línea dentro del casillero del candidato o partido que querés votar.
- Revisar la boleta
Verificá que tus marcas sean claras y que no haya más de una opción por categoría.
- Doblar correctamente
Doblá la boleta con los candidatos hacia adentro. La parte celeste debe quedar hacia afuera.
- Depositar en la urna
No hay sobre. Colocá directamente la boleta doblada en la urna y devolvé el bolígrafo o marcador.
Errores que invalidan el voto
- Hacer más de una marca por categoría.
- Escribir, firmar o agregar símbolos en la boleta.
- Usar marcas fuera del casillero.
- Romper o alterar la boleta.
Recordá
Si tenés dudas, podés pedir asistencia a las autoridades de mesa antes de votar.
