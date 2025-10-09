“Karen, aunque no sé si debo llamarte Karen o por tu verdadero nombre: Karina Celia Vázquez, ahora que se confirmó que sos cabeza de lista te propongo debatir una serie de núcleos temáticos a desarrollar antes del 26 de octubre”, expresó en redes Jorge Taiana.

Y añadió una agenda para el mano a mano: “Un debate sobre salud pública y políticas de salud y cuidado, ley de discapacidad y el rol del Estado a desarrollarse en el Hospital Garrahan”, dijo.

Y agregó: “Otro debate en cualquier universidad pública con sede en la provincia de Buenos Aires, allí debatiremos sobre educación, ciencia y tecnología”.

A su vez, Taiana siguió referenciando tópicas donde la Presidencia de Javier Milei acumula sus mayores críticas; en este sentido, propuso: “Un tercer debate propongo que sea sobre obra e inversión pública para el desarrollo y que lo hagamos en los obradores abandonados de una de las tantas rutas nacionales”.

“El siguiente que les propongo sería con sede en el Museo Malvinas; allí podríamos encarar un debate profundo sobre soberanía e injerencia extranjera en asuntos nacionales. Por último propongo un debate a desarrollarse con sede en una de las tantas industrias nacionales en crisis para debatir sobre trabajo argentino, consumo interno y microeconomía”, continuó el ex canciller.

Por último sostuvo: “Cada debate debe ser trasmitido por los medios de comunicación y de cara a la sociedad”. “¿Deben consultar al jefe de campaña para asistir? Consulten con Trump para ver si los autoriza a participar, jeje”, chicaneó.

Reichardt no contestó, pero sí lo hizo su segundo en la lista, Diego Santilli, quien en declaraciones televisivas espetó: “Le tengo fe a Karen, pero quiero que debatan conmigo".

