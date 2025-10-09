Elecciones 2025: Con un cúmulo de chicanas, Taiana invitó a debatir a Karen Reichardt y Santilli intervino
El candidato a Diputado por Fuerza Patria desafió a la postulante libertaria, que encabezará la nómina el 26 en reemplazo de José Luis Espert, quien declinó su participación acorralado por acusaciones de vínculos con fondos provenientes del narcotráfico.
“Karen, aunque no sé si debo llamarte Karen o por tu verdadero nombre: Karina Celia Vázquez, ahora que se confirmó que sos cabeza de lista te propongo debatir una serie de núcleos temáticos a desarrollar antes del 26 de octubre”, expresó en redes Jorge Taiana.
Y añadió una agenda para el mano a mano: “Un debate sobre salud pública y políticas de salud y cuidado, ley de discapacidad y el rol del Estado a desarrollarse en el Hospital Garrahan”, dijo.
Y agregó: “Otro debate en cualquier universidad pública con sede en la provincia de Buenos Aires, allí debatiremos sobre educación, ciencia y tecnología”.
A su vez, Taiana siguió referenciando tópicas donde la Presidencia de Javier Milei acumula sus mayores críticas; en este sentido, propuso: “Un tercer debate propongo que sea sobre obra e inversión pública para el desarrollo y que lo hagamos en los obradores abandonados de una de las tantas rutas nacionales”.
“El siguiente que les propongo sería con sede en el Museo Malvinas; allí podríamos encarar un debate profundo sobre soberanía e injerencia extranjera en asuntos nacionales. Por último propongo un debate a desarrollarse con sede en una de las tantas industrias nacionales en crisis para debatir sobre trabajo argentino, consumo interno y microeconomía”, continuó el ex canciller.
Por último sostuvo: “Cada debate debe ser trasmitido por los medios de comunicación y de cara a la sociedad”. “¿Deben consultar al jefe de campaña para asistir? Consulten con Trump para ver si los autoriza a participar, jeje”, chicaneó.
Reichardt no contestó, pero sí lo hizo su segundo en la lista, Diego Santilli, quien en declaraciones televisivas espetó: “Le tengo fe a Karen, pero quiero que debatan conmigo".
