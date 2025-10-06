Con la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza solicitó la readecuación y reimpresión de la Boleta única de papel para que aparezca la foto de Diego Santilli.

No obstante, desde el bloque del Frente Renovador en la Cámara de Diputados bonaerense presentaron un proyecto en la Legislatura para rechazar esta solicitud de La Libertad Avanza a nivel nacional.

El proyecto lo presentó Rubén Eslaiman quien sostuvo que, si se da lugar a la reimpresión de las boletas, esta situación generaría una violación de la “igualdad entre fuerzas”, además de generar un “gasto innecesario” y abrir “la puerta a nuevos reclamos por cualquier modificación de listas”.

Presenté un proyecto en @HCDiputadosBA rechazando la reimpresión de la Boleta Única de Papel en la Provincia de Buenos Aires.



La ley es clara: la boleta se imprime una sola vez. Reimprimir por la renuncia de un candidato es un privilegio indebido.

⁰Solicitamos a la Justicia… pic.twitter.com/FpPzcGtHH9 — Ruben Eslaiman (@RubenEslaiman) October 6, 2025

En la iniciativa, Eslaiman expresa su “rechazo a la pretensión de reimpresión de la Boleta Única de Papel en el marco del actual proceso electoral de la provincia de Buenos Aires, por resultar contraria a la Ley 27.781 y a los principios de igualdad y austeridad en el gasto electoral”.

A su vez, solicita a la Justicia Electoral Federal con competencia en la provincia de Buenos Aires que “tenga a bien mantener el criterio de impresión única y original de las boletas, conforme a la legislación vigente, garantizando la igualdad entre las agrupaciones políticas”.

Entre los fundamentos, el diputado bonaerense sostuvo que el sistema de la BUP establece, en su artículo 64 que “la impresión de las boletas únicas de papel corresponde al Poder Ejecutivo en una cantidad equivalente al número de electores más un cinco por ciento adicional, con el fin de cubrir eventuales contingencias. De este modo, se elimina el mecanismo de boletas partidarias, que generaba desigualdades, altos costos y prácticas distorsivas”.

A su vez detalló que “la reciente renuncia de un candidato de la agrupación política La Libertad Avanza, no constituye un causal legal suficiente para disponer una reimpresión masiva de boletas únicas, ya que la propia normativa contempla mecanismos de reemplazo y publicación de candidaturas en caso de renuncias, inhabilitaciones o fallecimientos, sin que ello implique rehacer todo el proceso de impresión”.

A través de su cuenta de X, Eslaiman sentenció: “La ley es clara: la boleta se imprime una sola vez. Reimprimir por la renuncia de un candidato es un privilegio indebido. Solicitamos a la Justicia Electoral que mantenga el criterio vigente de una sola impresión. Es lo que manda la ley y lo que protege la equidad del proceso”.

“La boleta ya impresa sigue siendo válida. La ciudadanía vota opciones políticas, no personas individuales. La Ley 27.781 establece que la impresión debe hacerse una sola vez, en cantidad equivalente al padrón +5%. Esto garantiza igualdad y austeridad. Volver a imprimir por un caso individual rompe ese principio”, aseguró el legislador del massismo.