Los principales dirigentes, intendentes, legisladores nacionales y provinciales y concejales del PRO se reunieron en la capital bonaerense y exhortaron a la militancia a "dejar todo en la cancha" en la previa a los comicios del domingo 26 de octubre.

El acto fue encabezado por el presidente del PRO bonaerense y jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, y el primer candidato a diputado nacional por la Alianza La Libertad Avanza, Diego Santilli.

Durante su discurso, Ritondo afirmó: "Esta no es una elección más. Es la elección que va a definir si el cambio se consolida para siempre, o si dejamos que los que fundieron el país vuelvan a ponerle un freno a la Argentina".

Y agregó: "El voto del PRO está ahí y tenemos la obligación de ir a buscarlo porque depende de cada uno de nosotros que el cambio no vuelva a quedar a mitad de camino”.

Ritondo también destacó el rol del partido en el actual contexto político: "El PRO nació para ser la alternativa al modelo populista y decadente del kirchnerismo, y ese sigue siendo nuestro lugar en la historia. Hoy, nuestro rol es ser la columna vertebral de este cambio. En el Congreso y en la Legislatura lo hemos demostrado: hemos sido un dique de contención contra el kirchnerismo, defendiendo cada una de las reformas que el país necesita".

Al cierre, Santilli, cabeza de lista, expresó: “Estamos acá porque creemos en el trabajo, en la seguridad, en la educación y en el futuro. Faltan sólo nueve días y no hay tiempo que perder: tenemos que salir a convencer a cada vecino de que el cambio se salva y se consolida con un Congreso y una Legislatura fuertes, con más representantes comprometidos con el rumbo que está siguiendo la Argentina”

Y cerró: "Tenemos que salir a militar estas últimas semanas con el corazón, con la convicción de que estamos del lado correcto de la historia. Si cada uno de ustedes deja todo en la cancha, movilizando a nuestra gente y fiscalizando cada voto, no tengo ninguna duda de que en octubre vamos a ganar".

Según informó Noticias Argentinas, asistieron además los candidatos Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Javier Sánchez Wrba, quienes forman parte de la lista.