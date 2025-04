“No hay acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza. Ha habido dos fotos y mucha conversación en los diarios, pero no es una conversación sobre cómo se ponen de acuerdo, sino qué dirigentes del PRO van a ser candidatos de La Libertad Avanza”, explicó Mauricio Macri en declaraciones televisivas.

Y añadió: "Hasta ahora no he escuchado al Presidente y muchos menos a la hermana y al 'Triángulo de hierro' decir queremos un acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires. Eso no sucedió en ningún lugar".

Macri, a su vez, reiteró su apoyo a la administración libertaria, y aseguró que vienen "apoyando como nunca antes lo hizo un partido político que no está en el Gobierno", pero volvió a advertir que "al Presidente no lo cuidan, le hacen decir cosas que no son exactas".

Los declaraciones del titular del PRO llegan después de que este lunes por la mañana Milei afirmara: “En la provincia de Buenos Aires vamos juntos. Tenemos una voluntad de ir a ganar”.