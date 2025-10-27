La jefe comunal quilmeña, Mayra Mendoza, celebró los resultados que le dieron el triunfo a nivel local a Fuerza Patria. En ese sentido, aprovechó para lanzar un mensaje que anticipa la interna del peronismo.

“Gracias Quilmes por votar con sentimiento nacional y por ser parte de la defensa del país. Gracias por no perder la solidaridad y la empatía con los jubilados, las personas con discapacidad, las mujeres, lxs niñxs y el pueblo trabajador”, escribió en la red social X .

Fuerza Patria obtuvo de acuerdo al resultado provisorio un total de 148 mil votos que representan el 45,7%. Le sigue La Libertad Avanza con 121 mil votos (37,3%)

Gracias #Quilmes por votar con sentimiento nacional y por ser parte de la defensa del país. Gracias por no perder la solidaridad y la empatía con los jubilados, las personas con discapacidad, las mujeres, lxs niñxs y el pueblo trabajador.



El conurbano va a salvar a La Patria y… pic.twitter.com/ADRwL3qtkf — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) October 26, 2025

"El conurbano va a salvar a La Patria y Cristina tenía razón (no importa cuando leas esto)”, remató la mandataria quilmeña, enfrentada a la estrategia política del gobernador Axel Kicillof.

La mención a la dos veces Presidenta recuerda a la discusión sobre la conveniencia sobre el desdoblamiento de la elección provincial, a la que el kirchnerismo duro se opuso. “A seguir: Con el corazón, y siempre para adelante”, añadió Mendoza.

