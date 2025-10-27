Elecciones 2025: Mayra Mendoza celebró el resultado en Quilmes y lanzó un mensaje a la interna de Fuerza Patria
Allí el peronismo se impuso con 45,7%, a más de 8 puntos de distancia de La Libertad Avanza. "El conurbano va a salvar a La Patria y Cristina tenía razón", sentenció.
La jefe comunal quilmeña, Mayra Mendoza, celebró los resultados que le dieron el triunfo a nivel local a Fuerza Patria. En ese sentido, aprovechó para lanzar un mensaje que anticipa la interna del peronismo.
“Gracias Quilmes por votar con sentimiento nacional y por ser parte de la defensa del país. Gracias por no perder la solidaridad y la empatía con los jubilados, las personas con discapacidad, las mujeres, lxs niñxs y el pueblo trabajador”, escribió en la red social X .
Fuerza Patria obtuvo de acuerdo al resultado provisorio un total de 148 mil votos que representan el 45,7%. Le sigue La Libertad Avanza con 121 mil votos (37,3%)
"El conurbano va a salvar a La Patria y Cristina tenía razón (no importa cuando leas esto)”, remató la mandataria quilmeña, enfrentada a la estrategia política del gobernador Axel Kicillof.
La mención a la dos veces Presidenta recuerda a la discusión sobre la conveniencia sobre el desdoblamiento de la elección provincial, a la que el kirchnerismo duro se opuso. “A seguir: Con el corazón, y siempre para adelante”, añadió Mendoza.
