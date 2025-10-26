La jornada electoral de este domingo dejó un dato histórico: solo el 66% del padrón argentino acudió a votar, marcando el mayor ausentismo en 42 años de democracia. La Cámara Nacional Electoral confirmó que el porcentaje fue estimado al cierre de los comicios, a las 18.00, cuando aún había electores dentro de las escuelas.

Ads

En el Gobierno habían proyectado una participación cercana al 70% o 75%, impulsada por la expectativa del debut de la Boleta Única de Papel (BUP). Sin embargo, las cifras finales mostraron un retroceso sostenido en la concurrencia a las urnas, una tendencia que ya se había anticipado en las elecciones provinciales de este año, donde también se registró baja participación.

El dato se convierte así en el peor registro histórico desde el retorno de la democracia en 1983. El anterior récord negativo era de las legislativas de 2021, cuando votó el 71,7% del padrón, en plena pandemia.

Ads

En comparación, este domingo un tercio del electorado decidió no participar, pese a que el voto sigue siendo obligatorio en todo el país.

Durante la jornada, los reportes oficiales mostraron una participación del 23% a las 12.00, del 41,7% a las 15.00, y del 58,5% a las 17.00, cifras que se mantuvieron por debajo de los registros de 2021 en todos los cortes horarios.

Ads

El escenario de baja participación se replica en la provincia de Buenos Aires, donde las condiciones climáticas y el desinterés político fueron algunos de los factores que explican la merma en la concurrencia. En escuelas de municipios como La Matanza, San Martín, Luján y Bahía Blanca, las autoridades de mesa coincidieron en describir “una jornada tranquila, pero con poca gente”.

Históricamente, las legislativas de 2003 habían tenido la menor participación (71,9%) tras la crisis de 2001. Desde entonces, el promedio nacional siempre se mantuvo por encima del 75%, hasta que la pandemia y la desafección política marcaron un cambio de tendencia.+