Durante las elecciones nacionales de 2025, los votantes que cometan un error al marcar la Boleta Única de Papel (BUP) deberán seguir un procedimiento formal previsto por la Cámara Nacional Electoral (CNE) para garantizar que su voto sea contabilizado correctamente.

En caso de error:

Informar al presidente de mesa: el elector deberá comunicar inmediatamente la situación a la autoridad de mesa. Entrega de la boleta incorrecta: la boleta errónea será retirada por el presidente de mesa y anulada formalmente. Solicitud de una nueva boleta: se entregará al elector una nueva boleta para que pueda emitir su voto correctamente. Depósito del voto correcto: con la nueva boleta, el elector procederá a marcar su opción y depositarla en la urna correspondiente.

El procedimiento no requiere justificación adicional y puede repetirse cuantas veces sea necesario antes de introducir la boleta en la urna. Además, el presidente de mesa dejará constancia de la sustitución en el acta correspondiente.

Para más información, se puede consultar la página oficial de la Cámara Nacional Electoral: electoral.gob.ar.

📌 Fuentes oficiales

