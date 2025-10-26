¿Qué es el voto afirmativo?

El voto afirmativo es aquel emitido mediante una boleta oficializada en la que el elector marca una opción electoral para una o más categorías.

¿Qué es el voto en blanco?

El voto en blanco se da cuando el votante no marca ninguna preferencia electoral en una o más categorías.

¿Qué es el voto nulo?

El voto nulo será considerado como tal si la Boleta Única presenta dos o más marcas en la misma categoría, está rota o dañada de modo que impida identificar la elección del votante, incluye inscripciones o leyendas distintas de la marca de opción electoral que dificulten conocer el voto, o si contiene objetos extraños en su interior.

¿Qué es el voto recurrido?

En tanto, los votos recurridos son aquellos cuya validez o nulidad fue cuestionada por un fiscal de mesa. En estos casos, el fiscal debe fundamentar su pedido, y será la Justicia Electoral la que defina si el voto es válido o nulo durante el escrutinio definitivo.

Un ejemplo de voto recurrido es cuando el elector marca su opción con una cruz, pero además realiza otra marca en la papeleta. “Cuando abren la urna en el escrutinio provisorio, los fiscales definen ese voto como nulo o recurrido, en el caso de que alguno sostenga que el votante manifestó igualmente su intención”, explicó a Chequeado el politólogo Facundo Cruz.

¿Qué es el voto de identidad impugnada?

Por último, los votos de identidad impugnada son aquellos emitidos por personas cuya identidad fue cuestionada por las autoridades de mesa o por los fiscales.

Las elecciones legislativas del 26 de octubre renovarán 127 diputados nacionales y 24 senadores, lo que marcará el debut oficial del nuevo sistema de votación con Boleta Única de Papel en todo el país.