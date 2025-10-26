La provincia de Buenos Aires es el epicentro político del país durante las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025. En esta instancia, los bonaerenses votan 35 diputados nacionales, en un proceso que define la composición de la Cámara de Diputados de la Nación y se desarrolla en simultáneo en todo el territorio argentino.

A diferencia de otras jurisdicciones, Buenos Aires no renueva senadores nacionales. La representación bonaerense en la Cámara Alta se mantiene sin cambios, mientras que Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, CABA, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego también eligen representantes para el Senado.

Por primera vez, la elección se realiza con el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) para los cargos legislativos nacionales. Este mecanismo, implementado a nivel nacional, apunta a un proceso más ágil y transparente frente al modelo tradicional de boletas partidarias.

La oferta electoral bonaerense está integrada por 18 listas, un número que refleja la diversidad y fragmentación política del distrito más poblado del país. Cada espacio busca consolidar su representación en el Congreso, donde el resultado bonaerense suele ser determinante en el equilibrio de fuerzas de la Cámara Baja.

