Elecciones 2025: Santilli dijo que Taiana "arrugó" en el debate
El ahora cabeza de lista de LLA, en reemplazo de José Luis Espert. cargó contra su rival de Fuerza Patria.
Luego de que los libertarios cayeran en desgracia en la Provincia por las vinculaciones de José Luis Espert con el preso por narcotráfico, Fred Machado, los dirigentes de LLA salieron a denunciar que también en el peronismo hay fondos ilegales.
“No les aturde el silencio sobre el financiamiento narco venezolano a los candidatos (de la oposición)”, indicó Diego Santilli en declaraciones televisivas.
La acusación contra Fuerza Patria comenzó a circular en redes días atrás, pero no caló en la agenda, como sí sucedió con Espert, que debió renunciar a su candidatura y pedir licencia en la Cámara de Diputados.
En este marco, Santilli dijo que le hubiera preguntado sobre esa denuncia a su principal contrincante bonaerense de cara a las elecciones del domingo próximo Jorge Taiana, “pero arrugó” en el debate.
