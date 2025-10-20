Luego de que los libertarios cayeran en desgracia en la Provincia por las vinculaciones de José Luis Espert con el preso por narcotráfico, Fred Machado, los dirigentes de LLA salieron a denunciar que también en el peronismo hay fondos ilegales.

“No les aturde el silencio sobre el financiamiento narco venezolano a los candidatos (de la oposición)”, indicó Diego Santilli en declaraciones televisivas.

La acusación contra Fuerza Patria comenzó a circular en redes días atrás, pero no caló en la agenda, como sí sucedió con Espert, que debió renunciar a su candidatura y pedir licencia en la Cámara de Diputados.

En este marco, Santilli dijo que le hubiera preguntado sobre esa denuncia a su principal contrincante bonaerense de cara a las elecciones del domingo próximo Jorge Taiana, “pero arrugó” en el debate.

