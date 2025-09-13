La Dirección Nacional Electoral (DINE) llevó adelante el sorteo público destinado a la distribución de espacios publicitarios en Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) para las agrupaciones políticas que participarán de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

El sorteo fue transmitido en vivo a través de las redes sociales de la DINE y tuvo por objetivo asignar los espacios publicitarios correspondientes a las categorías de Senadores Nacionales y Diputados Nacionales.

Espacios correspondientes a provincia de Buenos Aires

Con el fin de asegurar una amplia cobertura para el desarrollo de la campaña electoral, la distribución contempla a la totalidad de los medios radiales y televisivos del país.

En total se distribuyeron 1.188 minutos entre 128 radios AM, 2.044 radios FM, 182 señales de TV nacionales y 67 de TV abierta, destinados a 221 fuerzas políticas.

La publicidad electoral, que posibilita a las fuerzas políticas transmitir a la ciudadanía sus mensajes y propuestas de cara a las elecciones, se emitirá a partir del domingo 21 de septiembre y se extenderá durante 33 días hasta el comienzo de la veda —que tiene lugar 48 horas antes de la apertura de los comicios—.

En las elecciones legislativas, la distribución del tiempo diario asignado en cada SCA se divide de la siguiente manera: 50% para la categoría Senadores Nacionales y 50% para la categoría de Diputados Nacionales.

A su vez, estos espacios, que se dividen en módulos de 12 segundos para TV y de 9 segundos para radio (5.940 y 7.920 módulos respectivamente), son asignados a cada agrupación política por distrito bajo un criterio dual: una parte de manera igualitaria y otra proporcional, según los votos obtenidos en la última elección para la categoría de Diputados Nacionales.

Durante el sorteo asistieron autoridades del Ministerio del Interior, representantes de ENACOM y de la Escribanía General del Gobierno de la Nación, lo que garantiza la transparencia del proceso.