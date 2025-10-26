Sergio Massa brindó declaraciones tras votar en una escuela de Tigre y sostuvo que a lo largo de este mes “la gente fue familiarizándose con el sistema” de Boleta única y que “a medida que enseñábamos a usar el sistema, aprendíamos a usar el sistema.”

“A lo largo de la tarde vamos a ir viendo en todo el país que el sistema ha facilitado de alguna manera la participación, más allá de que genera la incertidumbre de ser una novedad en muchas provincias. En otras provincias ya existía el sistema, Mendoza, Santa Fe, así que obviamente que es dispar en términos del aprendizaje que hayan tenido en cada provincia”, aseguró, diferenciándose así del gobernador Axel Kicillof crítico de la implementación de la BUP.

En cuanto a la participación, destacó que, tras dialogar con gobernadores y sus candidatos en distintas provincias, “el nivel de participación viene siendo bastante alto, arriba del 35% a esta hora”.

“Estamos en una elección que es crucial”, analizó, ya que “es la primera elección desde la segunda vuelta”. “El gobierno pone en juego ese 55% de apoyo en el cual planteaba que de alguna manera respaldaba sus decisiones. Para la oposición es poner en juego la capacidad de representación de aquellos sectores que por ahí no comparten el camino elegido por el gobierno. Además, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que en los últimos 30 años fue planteada como la madre de las batallas, ratificar un poco el camino que elegimos el 7 de septiembre, que también fue importante”, se explayó. “Es el primer resultado que hay que mirar a las 9 de la noche”, indicó.

En cuanto a la unidad alcanzada en el peronismo, reafirmó: “Siempre la unión hace la fuerza, no es solo un tema político para todo, en una familia, en la vida cotidiana, el trabajo conjunto siempre es muy importante, siempre sumar ideas, sumar desde la diferencia, siempre construye mayor fortaleza en las decisiones y en los caminos que uno elige”.

Por otro lado señaló que otros aspectos a analizar tras la difusión de los resultados serán ver cómo va a quedar el Congreso “porque de alguna manera el gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de construir una mayoría que no tiene” y “nosotros tenemos la responsabilidad de seguir siendo primera minoría en representación de la oposición”.

Por último, comentó que a las 17.00hs, después de almorzar con su familia, se irá hasta La Plata para esperar los resultados.

