A las 19.45 horas, con 6.396 votos computados, La Libertad Avanza encabeza el recuento con 36,7% de los votos, según informó el medio local Distrito Interior.

El oficialismo local, SOMOS, se ubica en segundo lugar con 34,6%, seguido por Fuerza Patria, que alcanza 22,3%, y en cuarto lugar Es con vos, es con nosotros, con 6,3%.

Con estos resultados, el reparto de bancas en el Concejo Deliberante quedaría distribuido de la siguiente manera: tres para La Libertad Avanza, tres para SOMOS, y dos para Fuerza Patria.

