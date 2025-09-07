Resultados elecciones bonaerenses 2025: En General Villegas, La Libertad Avanza se impone sobre el oficialismo
Tras el cierre de las elecciones legislativas, los primeros resultados muestran a La Libertad Avanza liderando en General Villegas, con SOMOS y Fuerza Patria detrás.
A las 19.45 horas, con 6.396 votos computados, La Libertad Avanza encabeza el recuento con 36,7% de los votos, según informó el medio local Distrito Interior.
El oficialismo local, SOMOS, se ubica en segundo lugar con 34,6%, seguido por Fuerza Patria, que alcanza 22,3%, y en cuarto lugar Es con vos, es con nosotros, con 6,3%.
Con estos resultados, el reparto de bancas en el Concejo Deliberante quedaría distribuido de la siguiente manera: tres para La Libertad Avanza, tres para SOMOS, y dos para Fuerza Patria.
