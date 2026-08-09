General Villegas
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Un concejal villeguense de LLA involucrado tras el secuestro de armas y trofeos de caza ilegal en operativos rurales
“Lo peor quedó atrás”: El intendente Alegre abrió sesiones en Villegas y celebró haber logrado superávit financiero
Intendente de Villegas le respondió a su par de Pehuajó y aseguró: “El kirchnerismo no es peronismo”
Tensión tras un brutal accidente en la Ruta 226: choque entre un camión y un auto con personas atrapadas
Intendentes de Trenque Lauquen, Rivadavia y Villegas reclaman a Vialidad Nacional la "reparación urgente" de la Ruta 33
Tres intendentes bonaerenses de distintas fuerzas políticas se plantan ante Milei por la ruta 33: "Está detonada"
Resultados elecciones bonaerenses 2025: En General Villegas, La Libertad Avanza se impone sobre el oficialismo
Una joven de General Villegas denunció a su tío por abuso pero descubrieron que era una venganza porque la habían retado
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