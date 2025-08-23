El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, mostró su satisfacción con el nuevo simulacro de transmisión y carga de datos de cara a las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre y que se llevó a cabo en la sede de Correo Argentino en la localidad de Monte Grande.

“Estamos con el personal del Correo, de la empresa Indra, que va a estar a cargo de la transmisión de datos y de los sistemas y de la publicación de los resultados, junto con el Correo, el Ministerio de Gobierno, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, y al Juzgado Federal Nº 1, que somos las instituciones, los organismos que estamos participando de la organización de estas elecciones bonaerenses”, comentó Bianco ante la prensa.

En ese sentido, esta mediodía señaló que las autoridades repasaron los detalles del proceso que se estuvo llevando adelante y sostuvo que están “muy contentos con los resultados.”

“Habíamos hecho una primera prueba hace 15 días, en donde había resultados muy exitosos y habían podido transmitir el 98,60% de los telegramas desde las sucursales electorales digitales del Correo Argentino, así que ahora hemos avanzado muy bien hasta este horario”, afirmó en una hora cercana al mediodía.

Habrá 5.555 escuelas que están habilitadas como puntos de transmisión de datos, y el resto de las escuelas que son 1.384 que no tienen punto propio de transmisión de datos, se va a hacer desde las sucursales electorales digitales de Correo.

Bianco expresó su satisfacción con “la tecnología que se está utilizando” la cual “una vez que se hagan públicos los primeros resultados, se va a poder acceder hasta el nivel de telegrama de cada una de las mesas, eso se está cargando en tiempo real, así que va a haber absoluta transparencia y trazabilidad en el sistema”.

