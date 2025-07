Tras un tenso cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, la secretaria general de la presidencia destacó los acuerdos alcanzados de cara a las elecciones del 7 de septiembre.

En en un mensaje que publicó a través de su cuenta de X, Karina Milei señaló que “acá no se viene a especular” y “se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente”.

“Y en esa batalla -continuó- la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”.

“Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo”, escribió la “Jefa”, tal cual la considera el presidente Javier Milei.

Y añadió: “La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires no es un armado más. No es un acuerdo de partes ni una lista para salir del paso. Es una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa”.

“Aplicamos el principio que el Presidente marcó desde el primer día: tabula rasa, porque esta batalla no es para los tibios, pero tampoco es para unos pocos, y todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, que esté dispuesto a dejarlo todo por el futuro de la Argentina, tiene un lugar en esta causa, siempre que entienda que acá no se viene a negociar convicciones, sino a dejar el alma por el proyecto de transformación que encarna Javier Milei”, aseveró.

Para concluir, la secretaria general sostuvo: “El verdadero enemigo está enfrente: el kirchnerismo. El que convirtió la provincia en su feudo. El que vive del miedo, la manipulación, el clientelismo y el fracaso como forma de poder. A ellos vinimos a enfrentarlos. No con medias tintas ni con discursos vacíos, sino con el fuego de las convicciones y la certeza de estar en el lado correcto de la historia. Hoy más que nunca, La Libertad Avanza. Y nada, ni nadie, la va a detener”.

La Libertad Avanza en la… — Karina Milei (@KarinaMileiOk) July 23, 2025

Cabe mencionar que antes, el presidente de LLA en Provincia, Sebastián Pareja, dijo en declaraciones a Radio Rivadavia que “no hubo una decisión de exclusión de Las Fuerzas del Cielo en las listas”, la agrupación que responde al asesor presidencial Santiago Caputo y tiene funcionarios y comunicadores libertarios en sus filas.

“Sé que la lectura que se hace rápida es esa, pero La Libertad Avanza en Provincia se conformó con distintas estructuras y sectores. Si bien Las Fuerzas del Cielo tienen una prevalencia muy fuerte en materia digital, y buena relación con Javier y Karina Milei, hay varias estructuras que le fueron dando solidez al espacio”, afirmó Pareja.