En el marco del cierre de los 40 días caminando Tigre, el gobernador Axel Kicillof acompañó a Sebastián Rovira, quien encabeza la lista de concejales de Fuerza Patria en el distrito.

El mandatario encabezó el cierre junto a los candidatos a senadores provinciales por la Primera Sección Electoral: Gabriel Katopodis, Malena Galmarini y Roxana López, quienes destacaron la importancia de consolidar un peronismo unido para enfrentar la crisis nacional.

El acto se realizó en el Club El Progreso, en Benavídez, colmado de vecinos, militantes, gremios, organizaciones y referentes de toda la comunidad tigrense.

Durante el encuentro, Rovira agradeció el respaldo de la lista provincial y aseguró que el desafío de este domingo es “ponerle un freno a la motosierra de Milei en Tigre” y convocó a los vecinos a “buscar los colores de la bandera en el cuarto oscuro”.

El acto desbordó de participación: estuvieron presentes veteranos de guerra, autoridades del Hospital de Pacheco, directores y directoras de escuelas, referentes de organismos provinciales, concejales, representantes del Club El Progreso, bomberos de distintas localidades, sindicatos y la CGT Zona Norte, junto a militantes y vecinos que colmaron el predio.

“Este 7 de septiembre la boleta de Fuerza Patria es la única que representa al peronismo en Tigre. No nos podemos equivocar: hay que ponerle un límite al ajuste y defender a nuestros vecinos”, expresó Rovira en su discurso.

Por su parte, el gobernador Kicillof destacó la importancia de la unidad y el compromiso de los candidatos locales: “En Tigre tenemos a un joven que caminó cada barrio y que hoy encarna la fuerza de un peronismo que no se rinde: Sebastián Rovira”.

En tanto que recalcó sobre la figura del exministro Sergio Massa, también presente en el recinto: “es uno de los más importantes artífices de la unidad”. Su elogio, emocionó al excandidato presidencial.

"Sergio Massa"

Porque se emocionó al recibir elogios de Kicillof en el acto de cierre de campaña en Tigre pic.twitter.com/NDA1cssSix — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) September 3, 2025

“Durante estos dos años hemos estado acompañando a los trabajadores, a los estudiantes y a todos los que se han expresado en la calle para defender los derechos de nuestro pueblo”, expresó Kicillof.

“Frente a la adversidad, la democracia nos da una oportunidad enorme: uno puede enojarse, pero la mejor forma de decirle que no a Milei es este domingo con la boleta de Fuerza Patria”, sostuvo el Gobernador y concluyó: “Es un voto que le pone un freno a la crueldad y que, al mismo tiempo, sirve para cuidar a los trabajadores, a los jubilados y a todos los que están sufriendo las políticas del Gobierno nacional”.