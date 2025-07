El intendente Damián Selci, el presidente del PJ bonaerense y diputado nacional Máximo Kirchner y el presidente del Partido Principios y Valores, Guillermo Moreno, dieron su apoyo a la candidatura de Flor Lampreabe, quien encabeza la lista de concejales de Fuerza Patria Hurlingham. El plenario, que coincidió con un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Perón, estuvo marcado por la consigna "Cristina libre".

“Hace un año y medio pusimos en marcha la gestión para que Hurlingham salga del estancamiento y empiece a ir cada día un poco más adelante. En estas elecciones tenemos que defender ese rumbo e impedir que la motosierra se meta en nuestra ciudad”, dijo Selci.

Y Kirchner afirmó: “La acción del presidente es el veneno que debemos enfrentar con un antídoto. Y el mejor antídoto es un pueblo con esperanzas y con un propósito colectivo". "Cristina libre" fue la consigna que marcó el plenario en el que dieron el presente todos los sectores del peronismo que confluyen en la lista de unidad: sindicatos, organizaciones sociales, la UNAHUR, la juventud y el peronismo histórico. “El pueblo no la puede votar pero cada vez la extraña más, porque ella representa la otra Argentina posible”, afirmó Lampreabe.

“El endeudamiento no es abstracto. Se siente en la vida de cada argentino. Los recursos que deberían ser destinados para las escuelas y hospitales terminan siendo utilizados para pagar deuda externa”, comentó Kirchner y culminó: “Si seguimos así no va a flamear el celeste y blanco en la bandera. Ese día no tiene que llegar jamás. Y para que no llegue no alcanza solo con militancia, alcanza con un pueblo convencido marchando en su defensa”.

Lampreabe detalló todos los compromisos cumplidos en materia de gestión a pesar de no haber recibido ningún apoyo del gobierno nacional y también se refirió a la detención de la principal dirigente del peronismo: “Cristina está injustamente presa y el pueblo de Buenos Aires no la puede votar pero cada vez la extraña más. Ella representa la otra Argentina posible. Puso todo y no dudó nunca en enfrentarlos para mejorar le la vida a la gente”. Y cerró: “Con la fuerza y el ejemplo de Evita y Cristina, vamos a salir a hacer patria en Hurlingham y seguir defendiendo todo lo que avanzamos este año y medio”.

Los oradores enfatizaron en la necesidad de resistir el modelo del gobierno nacional. “Lo que se vota en estas elecciones es si le vamos a poner un freno a la motosierra de Macri y Milei”, advirtieron. En ese marco, Selci destacó el trabajo realizado en los barrios y llamó a “seguir cuidando lo que se construyó en Hurlingham con mucho esfuerzo, incluso en tiempos difíciles”.