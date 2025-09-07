Sergio Massa emitió su voto este domingo en la escuela primaria N°19 de Tigre y destacó el valor de la jornada electoral en la provincia de Buenos Aires.

Ads

El exministro de Economía señaló que los resultados de estos comicios servirán como “termómetro de lo que quiere la sociedad” y anticipó que a las 21 “habrá mucha alegría”.

El dirigente del Frente Renovador subrayó la importancia de la participación ciudadana y pidió a la gente que concurra a votar sin importar a qué fuerza política apoye. “Es una elección muy ordenada, la primera experiencia con una elección provincial, todo un desafío”, dijo al salir del cuarto oscuro.

Ads

Puede interesarte

“Hablé con muchísimos intendentes, con el gobernador. El proceso electoral está funcionando muy bien y nos va a dar la tranquilidad de que a las 18 vamos a tener la opinión de los que viven en Buenos Aires”, continuó Massa.

Sobre el nivel de participación en estos comicios legislativos cercano al 30% al mediodía, dijo que “comparado con otras provincias es un buen número”. Y agregó que esta votación va a “funcionar como termómetro de lo que quiere la sociedad”.

Ads

Por último, Massa recordó que fue candidato en 10 de las últimas 15 elecciones y consultado sobre cómo estaba viviendo el hecho de no competir en estos comicios, con una sonrisa contestó: “Con un poco de alivio”.