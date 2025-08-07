La candidata a senadora provincial (quinta sección) de Fuerza Patria, Fernanda Raverta, cuestionó la foto del presidente Javier Milei en La Matanza junto a sus postulantes bonaerenses, entre ellos el intendente de General Pueyrredón y su adversario en la sección, Guillermo Montenegro.

La foto es en un basural de Villa Celina, rodeado por sus ocho candidatos bonaerenses —uno por cada sección electoral— y un cartel con la frase “Kirchnerismo Nunca Más”, con la tipografía de la tapa del libro de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas).

Raverta cuestionó que “Milei no tiene memoria, pero nuestro pueblo sí. Más temprano que tarde, van a tener que pagar por ser un gobierno nefasto. Argentina va a rechazar la deuda, la represión, el ajuste y la burla a nuestra historia".

La humillación a la que lo somete Karina Milei es total: lo disfrazó con un buzo como si estuviera en un viaje de egresados, lo hizo sostener una bandera que banaliza el “Nunca Más” y lo llevó hasta La Matanza.

Qué mascota, hermano!!.



Montenegro, hasta diciembre sos intendente.… pic.twitter.com/k7JfMpBt6d — Fernanda Raverta (@FerRaverta) August 7, 2025

La dirigente de Unión por la Patria también dirigió fuertes cuestionamientos hacia Montenegro: “Hasta diciembre sos intendente. Y ya te ganaste el récord: dejaste a Mar del Plata sin gas… y ayer, también sin agua”, ironizó Raverta, haciendo referencia a las recurrentes deficiencias en los servicios esenciales que sufre la ciudad. "La humillación a la que lo somete Karina Milei es total: lo disfrazó con un buzo como si estuviera en un viaje de egresados, lo hizo sostener una bandera que banaliza el “Nunca Más” y lo llevó hasta La Matanza. Qué mascota, hermano!", remató.

“Encima elegís posar en un predio lleno de basura. Tan literal todo, que duele”, remató la referente peronista, apuntando a lo que consideró una imagen que expone el “abandono” y la “degradación simbólica” de los dirigentes del oficialismo nacional y sus aliados.

