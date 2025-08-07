Luego de que la vicegobernadora y candidata a diputada provincial Verónica Magario donde cuestionó que los cambios fueron para que “la gente se confunda”, la Cámara Nacional electoral ordenó "dejar sin efecto" los cambios de lugares de votación que dispuso el juez federal Alejo Ramos Padilla.

La decisión llega en medio de una fuerte polémica por los cambios masivos en el padrón bonaerense, que según denunció Magario, afectaron al 80% de los votantes, con especial impacto en la Tercera Sección Electoral, a la que pertenece La Matanza.

El fallo afecta, hasta acá, solo al territorio de La Matanza, pero con un impacto como se sabe

importantísimo ya que el distrito más popular de la Provincia tiene 1.200.368 electores, de los cuales 1.057.458 son nativos y 142.910 son extranjeros.

Los jueces del tribunal, Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, recordaron que ya a fines de 2024 se había decidido que cualquier modificación de los circuitos electorales de La Matanza debía posponerse para después de las elecciones de este año.

En su resolución, la Cámara consideró necesario revertir la medida para "resguardar el derecho de los electores a conocer adecuadamente la ubicación" de las escuelas y, de esa manera, "promover la mayor participación electoral posible y mitigar el ausentismo".

