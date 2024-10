Diego Milito, ídolo de Racing de Avellaneda, presentó la lista de “Racing Sueña" con la que será candidato a presidente en las elecciones del 15 de diciembre.

El Príncipe aspira a suceder a Víctor Blanco quien ya lleva 11 años al frente de Racing y si bien fue parte de su grupo de trabajo -cuando se desempeñó como Director Deportivo del club- hace 4 años pegó el portazo disgustado con el actual presidente.

Hernán Lacunza será candidato a vicepresidente 1°. El ex Ministro de Economía de la Nación (2019) y ex Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires (2015), además de ex Gerente General del Banco Central y del Banco Ciudad.

Por otro lado estará Martín Ferré, candidato a vicepresidente 2°, actual congresista Nacional del Partido Justicialista, presidente de la agrupación La Acadé, ex Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2014, exdirector del Banco Nación (entre 2019 y 2023) y ex vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. También fue asambleísta del club desde 2017 a 2020. Entre 2008 y 2011, fue integrante de la Comisión Directiva de Racing.

Es un orgullo acompañar a Diego Milito en el trinomio, vamos a construir todos juntos un @RacingClub gigante y dar un salto de calidad que nuestro club se merece.#RacingSueña pic.twitter.com/AgNIuwZlwq — Martín Ferré (@martinnferre) October 14, 2024

Milito describió a los dirigentes como “dos personas de enorme experiencia”. “El trinomio representa a la perfección el espíritu y la diversidad del frente. Siempre dije que al lado mío quiero a los mejores. Acá no hay colores políticos. Acá los únicos colores son el celeste y el blanco”, remarcó.

“Los tres encabezamos un grupo de personas y agrupaciones que aman a RACING, que comparten nuestro proyecto y nuestros valores. Gente que sabe, como yo, que RACING fue, es y será de sus socios. Ellos, que me acompañan en este día tan importante, son parte de mi equipo. El grupo que va a trabajar para a dar dar el salto de calidad que Racing necesita”, señaló.